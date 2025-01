Via rame dalla villetta. Due complici in manette

VIGEVANO (Pavia)Erano già riusciti ad asportare 30 metri di coperture di rame da una villa non abitata che si trova nella centralissima via Madonna Sette Dolori, quando sono stati individuati e arrestati dai carabinieri che erano stati allertati da un cittadino che ne aveva notato la presenza all’interno di quella proprietà. È accaduto intorno alle 4.15 della notte tra giovedì e ieri. A finire in manette con l’accusa di furto in abitazione in concorso sono stati C.A.S., 19 anni rumeno e M.B.H, 28 anni, entrambi con precedenti specifici alle spalle. L’allarme era scattato dopo che un cittadino aveva notato i due muoversi con fare circospetto nel perimetro della villa che non è abitata. Sul posto sono arrivati un equipaggio del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano ed uno della stazione di Gambolò.

Quando i colleghi hanno raggiunto la casa, due militari hanno scavalcato la recinzione e hanno trovato il rame già sradicato e accatastato per essere portato via e hanno sorpreso i due ladri che, quando si sono visti scoperti, hanno tentato di fuggire. Sapendo di non poter uscire dal perimetro della casa hanno deciso di nascondersi sotto al balcone del piano rialzato: lì però sono stati individuati, bloccati e tratti in arresto in flagranza di furto in concorso. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che avevano già accantonato 30 metri di rame che avrebbero portato via con un mezzo che presumibilmente era stato parcheggiato nelle vicinanze. Per loro è scattato l’arresto e ieri era previsto il giudizio con rito direttissimo.

U.Z.