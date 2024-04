Incidente a Zerbo, auto si ribalta e finisce in un fossato: morta donna sulla Sp35

Zerbo (Pavia) – Tragico incidente oggi, mercoledì 3 aprile, a Zerbo, in provincia di Pavia. Una donna di 72 anni è morta questa mattina, poco prima delle 9, in un incidente stradale avvenuto lungo la Sp35. Stando a quanto riferito l’auto su cui si trovava la donna si è ribaltata finendo in un fosso.

Morta donna di 72 anni

L’ipotesi più probabile, riferisce Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è che la 72enne abbia accusato un malore, perdendo il controllo della vettura. Sul posto sono interventi i mezzi di soccorso con automedica e ambulanza, ma per la donna non c’era nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale e vigili del fuoco