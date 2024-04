Sulla Statale 35 a Borgarello. Con lo scooter sotto al furgone. Muore carabiniere fuori servizio

BORGARELLO (Pavia)

La corsa disperata in ambulanza con le manovre rianimatorie non è bastata. Andrea Dall’Armi, 49enne di Giussago, sottufficiale dei carabinieri in servizio alla Centrale operativa di Pavia, è morto al Policlinico San Matteo per le conseguenze troppo gravi riportate nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Borgarello. Il militare fuori servizio era in sella al proprio scooter sulla Statale 35 dei Giovi, in direzione di Pavia. Il tragico schianto è avvenuto in corrispondenza dell’incrocio verso Samperone, con un furgone a noleggio che, arrivando dall’opposta direzione di marcia, doveva svoltare a sinistra.

Gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso da parte della Polstrada di Pavia ma dalla prima ricostruzione si prospetta una presunta responsabilità da parte del conducente del furgone, con l’ipotesi della mancata precedenza. Lo scooter è rimasto letteralmente incastrato sotto il furgone, come accartocciato, a testimonianza di una dinamica devastante. Il motociclista ha riportato lesioni troppo gravi ed è stato trovato dai soccorritori già in arresto cardiocircolatorio. Lo hanno trasportato con la massima urgenza in ospedale mentre lo stavano rianimando ma dopo l’arrivo al San Matteo è stato constatato il decesso, che ha scosso tutta l’Arma pavese. Un altro incidente mortale in cui ancora una volta non riesce a sopravvivere il centauro coinvolto, in un tratto di strada già costellato da molte croci, per altrettante tragedie che si susseguono negli anni specie nei rettilinei con incroci per pericolose svolte o immissioni.

Stefano Zanette