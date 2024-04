Ballabio, incidente in moto, gravi due giovanissimi: Chanel ha 14 anni, Alessandro 17

Ballabio (Lecco), 2 aprile 2024 – Chanel ha 14 anni ed è stata trasferita d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Bergamo. Alessandro ne ha 17 ed è stato portato in ospedale a Lecco. Chantal e Alessandro nel pomeriggio di oggi sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale a Ballabio, sulla Sp 62, alle porte della Valsassina.

Viaggiano sulla stessa moto, un cinquantino da cross: Alessandro davanti alla guida e Chantal sulla parte posteriore del sellino, abbracciata da dietro ad Alessandro.

Si sono scontrati con una Toyota Yaris con al volante una 30enne incinta.

In seguito all'impatto sono stati catapultati a terra. Ad avere la peggio è stata Chantal, che ha rimediato un trauma cranico e la probabili frattura di bacino, di una gamba e di un braccio. Alessandro invece se l'è cavata con un trauma ad una gamba.

Sono stati soccorsi dai sanitari dell'automedica di Areu di Lecco e dai soccorritori dell'eliambulanza di Bergamo. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Ballabio.

La 14enne è stata ricoverata in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il 17enne all'Alessandro Manzoni di Lecco.

La automobilista di 30 anni in dolce attesa, a parte lo spavento, non ha subito alcun danno e non ha voluto nemmeno sottoporsi a una visita di controllo.