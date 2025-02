Ancora zecche al Taramelli di Pavia: studenti rispediti a casa e niente lezioni fino a lunedì

Pavia, 19 febbraio 2025 – Ancora zecche al liceo scientifico Taramelli e ancora studenti rimandati a casa. Questa mattina, giorno in cui era prevista la riapertura della scuola dopo due giorni di stop per effettuare un intervento di disinfestazione, alle 6,30 è stato effettuato un sopralluogo e nessun parassita è stato trovato.

Alle 8, quando si sono presentati in classe i ragazzi, invece, una zecca è stata vista al primo piano e poi in tutto l’edificio che è composto da tre piani. Immediatamente, com’era già accaduto lunedì mattina, gli studenti sono stati invitati a concentrarsi nel cortile e poi rimandati a casa.

Il sopralluogo

Nello stesso momento dalla dirigenza è partita la segnalazione alla Provincia e sono arrivati i tecnici di Ats. Un ulteriore intervento di disinfestazione sarà effettuato nelle prossime 24 e 48 ore, quindi si procederà a un nuovo sopralluogo previsto per venerdì e a un altro per sabato.

I piccioni

Fino a lunedì prossimo i ragazzi non potranno tornare in aula, ma l’urgenza adesso è quella di debellare il problema. Le zecche, infatti, sono state portate da piccioni e la Provincia ha collocato delle reti anti intrusione per evitare che i volatili vadano a cercare riparo nel sottotetto. Parallelamente è stata effettuata un’accurata pulizia dal guano che i piccioni lasciano.

Ma c’è un ma, il Taramelli che era un monastero e si trova i via Mascheroni, in pieno centro storico, ha un bellissimo cortile. Le zecche potrebbero cercare riparo tra le fessure del cortile e arrivare fino alle aule. Di conseguenza la Provincia ha intenzione di coinvolgere il Comune perché intervenga debellando alla radice il problema in modo da non costringere la scuola a chiudere periodicamente per zecche.