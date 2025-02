Pavia, liceo infestato dalle zecche: gli studenti mandati a casa a tempo indeterminato

Pavia – Gli studenti del liceo scientifico Taramelli di Pavia, ospitato in un edificio storico nel centro della città, sono tornati a casa questa mattina – lunedì 17 febbraio – senza poter partecipare alle lezioni perché la scuola è risultata infestata dalle zecche.

La presenza dei parassiti era stata segnalata già nei giorni scorsi, ma non in misura così consistente come è stato registrato oggi alla riapertura delle aule. La direzione della scuola non ha potuto far altro che rimandare a casa i ragazzi. L'edificio è di proprietà della Provincia, che ora dovrà disporre una disinfestazione completa delle classi e di tutti gli altri locali del Taramelli. Al momento non è ancora stato comunicato per quanti giorni la scuola dovrà restare chiusa.