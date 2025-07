In casa chili di droga, finisce in cella

Nel frigorifero della sua abitazione di Vigevano custodiva, per mantenerne alta la qualità, 122 panetti di hashish per un peso complessivo di 22 chili, mentre tra i cuscini del divano e sotto al tavolo della cucina aveva quasi 5 chili di cocaina in tre panetti integri e la restante parte in buste termosigillate di peso variabile e già pronte per essere immesse sul mercato all’ingrosso. I carabinieri di Genova coi colleghi della Compagnia di Vigevano hanno arrestato un albanese di 29 anni, incensurato, residente a Vigevano con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condotto in carcere a Pavia dove è recluso a disposizione dell’autorità giudiziaria. A lui i militari liguri sono arrivati nell’ambito dell’attività di controllo del territorio che si è intensificata in vista del periodo delle vacanze. A richiamare l’attenzione è stato l’atteggiamento del giovane che, al volante della sua auto, effettuava movimenti anomali e guardandosi attorno con atteggiamento vigile. I militari hanno così iniziato a pedinarlo scoprendo che era residente a Vigevano. L’albanese, incensurato, è stato quindi fermato per un quello che all’apparenza avrebbe potuto sembrare un normale controllo e che invece ha portato al ritrovamento di un involucro termosaldato contenente 58 grammi di cocaina evidentemente destinata a rifornire i pusher per i quali la richiesta, nel periodo estivo, aumenta moltissimo. Da lì l’estensione dei controlli alla sua abitazione. In casa l’albanese aveva anche 7 mila euro, considerati il provento della sua attività illecita.

Umberto Zanichelli