A Zavattarello lo smottamento trasforma la strada in un torrente di fango e detriti: 74enne soccorsa dai vigili del fuoco

Zavattarello (Pavia), 20 maggio 2024 - Si è trovata all'improvviso con la strada trasformata in un torrente in piena. Una donna di 74 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco del Distaccamento di Broni, intervenuti poco dopo le 14 di oggi, lunedì 20 maggio, sulla strada per la località Casa Cagnone di Zavattarello.

La zona di alta collina è stata colpita da un breve ma intenso temporale e sulla strada sulla quale stava procedendo la 74enne al volante della sua auto s'è verificato uno smottamento, per un breve tratto di soli 5 metri circa, ma con il terreno che ha invaso la carreggiata stradale, riempita quindi di fango con sassi e detriti che ha l'hanno trasformata in una sorta di torrente.

La donna rimasta in difficoltà con l'auto ha subito chiamato il 112 e in suo aiuto sono arrivati i vigili del fuoco, con personale dotato di idrocostume, che l'hanno fatta scendere dall'auto, non ferita ma molto spaventata, affidata alla cure dei sanitari arrivati con l'ambulanza della Croce Rossa di Varzi, senza che fosse poi necessario il trasporto in ospedale.

Per mettere in sicurezza la strada è intervenuta sul posto la Comunità Montana e la Protezione civile, con un escavatore per rimuovere i detriti e poter ripristinare la circolazione.