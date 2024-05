Stato di emergenza. Presentata richiesta

Il maltempo ha sommesso anche la provincia di Lecco. A chiedere di dichiarare lo stato di emergenza è il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, che l’altro giorno ha depositato una mozione urgente al Pirellone, con cui sollecita pure lo stanziamento di risorse straordinarie per sanare i danni e per prevenire ulteriori alluvioni. "Il territorio lecchese, già in passato tra i più colpiti della Lombardia, è stato nuovamente interessato da eventi meteorologici avversi – spiega il consigliere lombardo -. Quanto successo in varie zone della provincia a seguito delle ondate di maltempo degli ultimi giorni dimostra la necessità di un intervento rapido ed urgente, da un lato per porre rimedio ai danni già causati e dall’altro per prevenire ulteriori disagi". D.D.S.