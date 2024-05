Maltempo a Varese, continua l’esondazione del lago. Allagamenti e famiglie evacuate

Varese – È continuata oggi l’esondazione del lago di Varese, dopo un altro forte nubifragio, l’acqua ha sommerso la riva, le panchine, il camminamento, allagato l’hangar del Canottieri, chiuso il ristorante Village invaso dall’acqua. E anche oggi giornata di superlavoro per i vigili del fuoco che tra le 8 di questa mattina e le 18 del pomeriggio hanno effettuato 23 interventi.

La tipologia degli interventi odierni è principalmente legata ai danni d'acqua, come allagamenti, piante su sede stradale, frane, verificatesi nei Comuni di Varese, Vergiate, Gallarate, Venegono, Cardano al Campo, Saronno, Malnate, Bellinzago, Comabbio, Valganna, Cugliate Fabiasco.

Gli interventi più rilevanti sono stati nei Comuni di Gallarate dove si è verificato l'allagamento del parcheggio interrato al piano S3 di via Roma. Recuperate dodici autovetture e portate al piano S2. Sempre a Gallarate si è verificato un allagamento all'interno della ditta SIPI Bilance via Lazzaretto: coinvolte attrezzature varie.

A Comabbio i vigili del fuoco sono intervenuti per uno smottamento in corso di costone fangoso con alberi in via Campiglio, con minaccia alle strade sottostanti e a due abitazioni. Le abitazioni di via Campiglio 747, con all’interno due famiglie, sono state fatte sgomberare a scopo cautelativo in attesa di sopralluogo del geologo. A Varese si è verificato un evento franoso in via Adige: strada chiusa con transenne e interdetta al traffico pedonale e veicolare. A Valganna allagato il ristorante “Belvedere” di viale Valganna 124, coinvolte attrezzature varie. A Cugliate un albero ad alto fusto è caduto su una proprietà vicina via Pagliolico, danneggiata una casetta con attrezzi in legno. A Montegrino Valtravaglia si è verificata una frana sulla sede stradale, in corso verifiche da parte dei tecnici.