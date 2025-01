Voghera, ladri in pizzeria: bottino al di sotto dei 200 euro

Voghera (Pavia), 28 gennaio 2025 - Ladri in pizzeria, per i soldi del fondo cassa. Il furto è stato messo a segno in via XX Settembre a Voghera, nella notte tra domenica e ieri, lunedì 27 gennaio, ma è stato scoperto solo nella giornata odierna perché il lunedì per il locale è giorno di chiusura.

Il colpo

Non c’è sistema d'allarme né videosorveglianza, anche perché ci sarebbe ben poco da rubare, ma i ladri si sono evidentemente accontentati. Forzata una porta d’accesso laterale, hanno puntato subito alla cassa, prendendo e portando via integralmente il registratore, forse per non trattenersi ad aprirlo e fuggire il più velocemente possibile senza rischiare di essere colti in flagranza.

La denuncia

In base alla denuncia sporta poi ai carabinieri di Voghera dal titolare dell'attività commerciale, il registratore di cassa conteneva una modesta somma, inferiore ai 200 euro, solo le banconote lasciate come fondo cassa per i resti.

Decisamente più elevato il danno per il registratore di cassa portato via, che deve ovviamente essere sostituito per proseguire l'attività, oltre al danno aggiuntivo della porta forzata da far riparare. Quando il furto è stato scoperto, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Compagnia di Voghera per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini.