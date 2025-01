Chignolo Po, autoarticolato esce di strada e si ribalta: soccorso un camionista 53enne

Chignolo Po (Pavia), 28 gennaio 2025 - L'autoarticolato si è ribaltato finendo con il rimorchio nel campo. L'incidente è successo nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 gennaio, poco prima di mezzogiorno, a Chignolo Po, sulla Sp204 che collega alla frazione Alberone.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu con l'ambulanza in codice giallo, insieme ai vigili del fuoco arrivati con due mezzi, un'autopompa e un'autogru, dal Comando di Lodi e dal Distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano.

La dinamica dell'accaduo è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti con personale della Compagnia di Stradella. Dai primi riscontri si sarebbe comunque trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. Il lungo mezzo pesante, per affrontare una cura verso sinistra, si è forse portato troppo sulla destra, finendo con le ruote del rimorchio giù dall'asfalto, con la banchina di terra impregnata dalla pioggia che ha ceduto facendo ribaltare il camion sulla fiancata destra.

All'arrivo dei soccorritori il camionista, un uomo di 53 anni, era già uscito autonomamente dall'abitacolo della motrice, senza che fosse necessario l'aiuto dei vigili del fuoco per estrarlo, ma è stato preso in carico dai soccorsi sanitari per le conseguenze riportate, non in condizioni particolarmente critiche ma neppure del tutto lievi.