Voghera, furto al panificio: rubato il registratore di cassa, ma conteneva solo monete

Voghera (Pavia), 15 maggio 2025 - Un magro bottino solo in monete, ma per un danno ben più ingente. Ignoti ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 15 maggio, prendendo di mira il bar-panificio-pasticceria Break Point, sulla Statale 10 "Padana Inferiore", nel tratto urbano di via Piacenza a Voghera.

Hanno forzato una porta posteriore e una volta entrati nel negozio hanno mirato subito al registratore di cassa, che hanno portato via integralmente, senza neppure perdere tempo ad aprirlo sul posto, pensando forse che contenesse una discreta somma in contanti. In base alla denuncia sporta poi ai carabinieri dai titolari dell'esercizio commerciale derubato, invece, il cassetto della cassa conteneva solo monete, per un valore in fase di quantificazione ma di certo inferiore a quello dell'intero registratore di cassa, che i negozianti si sono trovati a dover sostituire.

Un danno al quale si aggiunge il costo della riparazione alla porta forzata dai malviventi, che almeno però non hanno infranto la vetrata dell'ingresso principale, come in altri furti anche recenti ai danni di altri esercizi commerciali, in particolare bar, spesso presi di mira dai ladri in cerca dei contanti lasciati come fondo cassa.

I militari della Compagnia di Voghera hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili, che avevano però avuto tutto il tempo di fuggire e di far perdere le proprie tracce prima che il furto venisse scoperto. Una modalità d'azione abbastanza diffusa, a volte compiuta da ladri solitari, in altre occasioni invece da bande di più persone, solitamente con uno che entra nel negozio e altri che restano fuori a fare da 'palo' ed eventualmente da autista su un mezzo pronto alla rapida fuga. Al vaglio delle indagini dei militari anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso i malviventi magari anche prima o dopo il colpo, in cerca di eventuali tracce che possano portare all'identificazione dei responsabili.