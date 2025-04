Ladri acrobati nel fast food. Svuotata la cassaforte

VOGHERA (Pavia)Sono saliti sul tetto, poi si sono calati all’intero da un lucernario. E hanno portato via tutti i soldi che c’erano nella cassaforte, che hanno aperto con un flessibile. Una banda di professionisti, che forse aveva già messo a segno altri colpi con medesime le modalità, è entrata in azione nella notte tra giovedì e venerdì al Burger King in via Piacenza a Voghera. L’edificio che ospita il ristorante della nota catena di fast food non sarebbe dotato di impianto antifurto, o almeno non è entrato in funzione, visto che il furto è stato scoperto il giorno dopo, quando i ladri erano già lontani con il bottino, e poi denunciato ai carabinieri, che hanno avviato indagini sull’accaduto. L’entità del maltolto deve ancora essere quantificata con esattezza, ma all’interno della cassaforte ci sarebbero state alcune migliaia di euro in contanti. La banda, oltre ad essere composta da acrobati abili nell’introdursi dal tetto, era anche attrezzata con gli strumenti adeguati per tagliare il metallo della cassaforte, che come sempre in simili colpi è l’obiettivo dei ladri.

Proprio come già accaduto, sempre in Oltrepò, a Broni, ai danni del supermercato Gulliver in via Montebello, circa un mese e mezzo fa, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo. Sono invece diverse sia le modalità d’intrusione che quelle del furto, nell’ultimo colpo messo a segno nella notte tra domenica e lunedì al Briko OK in via Nazionale a Stradella: i ladri erano infatti entrati forzando una porta d’emergenza sul retro, facendo scattare l’allarme, ma in pochi minuti riusciti a fare un buco nel muro degli uffici e a sradicare dal pavimento la cassaforte, portandola via ancora chiusa, caricata su un furgone bianco ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. E identiche erano state le modalità d’effrazione del tentativo invece fallito solo 24 ore prima, alle 4 di domenica scorsa, al centro commerciale Carrefour sulla Vigentina a Pavia: lì la cassaforte era stata ritrovata in mezzo alla galleria commerciale, abbandonata dai ladri che evidentemente ci stavano mettendo troppo tempo, con l’allarme scattato e le forze dell’ordine in arrivo. Batterie con metodi diversi, ma sempre con l’obiettivo dei soldi nelle casseforti.