Fondocassa e cibo rubati di notte in due ristoranti

Ladri in azione in un ristorante-pizzeria di Cervesina e in un bar a Vigevano. Qui il furto è stato messo a segno l’altra notte in viale Francesco Sforza, ai danni del bar AlCapone’s. Rotto il vetro di una finestra laterale, i malviventi hanno portato via i contanti del fondocassa, poche decine di euro. Indagano i carabinieri di Vigevano. Procedono invece i militari della Stazione di Voghera per il furto notturno commesso in Oltrepò, in via Arcipretura a Cervesina, nel ristorante-pizzeria San Gaudenzio. In cassa non erano stati lasciati soldi ma i ladri hanno portato via generi alimentari e bottiglie di alcolici per un valore non quantificato.

S.Z.