Case violate dai malviventi. Via oro e soldi

Furti in pieno giorno, in case indipendenti, sia in città che in collina. A Pavia, in via Molino Tre Mole, nel quartiere periferico di San Pietro in Verzolo, ignoti ladri sono entrati in azione nel pomeriggio di venerdì, approfittando di poche ore di assenza dei padroni di casa, dalle 17 circa. Verso le 21, al loro rientro, i proprietari hanno trovato la porta d’ingresso forzata e tutte le stanze a soqquadro: chiamato il 112, è stato effettuato un sopralluogo da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia, ma dei ladri non c’era più alcuna traccia, riusciti ad allontanarsi e a far perdere le poprie tracce già prima che il colpo venisse scoperto. Dall’abitazione, messa completamente a soqquadro, gli ignoti malviventi hanno portato via alcuni gioielli d’oro, pare solo un paio di anelli e altrettante catenine, per un valore non quantificato ma che non sembrerebbe essere particolarmente ingente.

Poche ore prima, verso le 19 sempre di venerdì, identica brutta sorpresa per i proprietari di un’abitazione alla frazione Bersanino di Santa Margherita di Staffora, nell’alto Oltrepò Pavese. Anche in questo caso i padroni di casa erano stati assenti per qualche ora nel pomeriggio, trovando al rientro la porta d’ingresso forzata e tutta l’abitazione messa sottosopra dagli ignoti malviventi, che hanno frugato ovunque per cercare qualcosa di prezioso da rubare. Non c’erano però gioielli d’oro, ma hanno invece trovato e portato via circa mille euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Varzi, della Compagnia di Voghera, effettuando il sopralluogo che ha dato il via alle indagini sull’accaduto, nel tentativo di identificare i responsabili.

Stefano Zanette