Voghera, furto in negozio di idraulica. I ladri non prendono soldi, ma materiale per migliaia di euro

Voghera (Pavia), 4 maggio 2025 - È scattata la sirena del sistema antifurto, ma i ladri sono ugualmente riusciti a rubare vario materiale per qualche migliaia di euro di bottino. Il furto è stato messo a segno verso le 23 di ieri, sabato 3 maggio, ai danni del negozio di idraulica Duotermica, in viale Martiri della Libertà a Voghera. Gli ignoti malviventi hanno forzato una porta laterale dello showroom, facendo scattare l'allarme, ma non hanno affatto desistito dal loro intento, anzi pur sapendo di avere poco tempo a disposizione prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine hanno fatto in fretta a prendere quel che sono riusciti e a caricare la refurtiva su un furgone scuro sul quale si sono poi allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. La prima stima del valore del bottino è fra i 3 e i 4mila euro, ma dovrà essere precisata all'esito dell'inventario in corso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili.

Nella mattinata di ieri, in via Beri a Trivolzio, i militari della Stazione di Bereguardo, della Compagnia di Pavia, erano invece intervenuti per il sopralluogo per un furto in abitazione. A chiamarli i padroni di casa, al rientro dopo qualche giorno di assenza in occasione della festa del Primo maggio: il furto scoperto ieri potrebbe dunque essere stato messo a segno nei giorni, o più probabilmente nelle nottate, precedenti. I ladri hanno rotto la finestra del bagno al piano terra e si sono così introdotti nell'abitazione, dove hanno messo tutte le stanze a soqquadro in cerca di qualcosa di prezioso da rubare. E hanno trovato e portato via un paio di anelli d'oro, per un valore non quantificato ma non particolarmente ingente. Non hanno preso altro, evidentemente interessati solo all'oro, sempre facile da ricettare e trasformare in contanti.