Primo Maggio, festa rovinata. Raffica di effrazioni e furti

BRONI (Pavia)Il furto è fallito, rimasto tentato. Ignoti ladri non sono infatti riusciti nel loro intento di sradicare il bancomat per impossessarsi dei contanti contenuti. Erano circa le 2 di giovedì quando è scattato l’allarme per il tentativo di manomissione in corso allo sportello automatico della Banca di Piacenza presente all’interno del corridoio d’accesso al supermercato Esselunga di Broni, in via Quartiere Piave, lungo la Statale 10 Padana Inferiore. Dopo aver forzato una porta a vetri sul retro, i malviventi si sono diretti al totem del bancomat, ma il tentativo di sradicarlo è fallito e, scattato l’allarme, sono fuggiti senza portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, qundo però i malviventi erano già riusciti ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Lo sportello automatico non è stato neppure troppo danneggiato, rimasto solo un po’ inclinato, e ieri era stato già rimesso a posto, funzionante.

È invece andato a segno un altro furto, nella medesima nottata tra mercoledì e giovedì, ai danni di un autolavaggio alla frazione Loglio di Sotto di Montù Beccaria. In questo caso gli ignoti ladri sono infatti riusciti a forzare la cassa dell’erogatore di gettoni dell’autolavaggio e a rubare i soldi in contanti contenuti, circa 500 euro in base alla prima stima. Anche per questo furto sono stati chiamati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili del colpo notturno, scoperto però solo al mattino successivo.

A Mede, inoltre, altri ladri hanno invece derubato un’abitazione in via Teresio Olivelli, nella mattinata di giovedì. In assenza dei proprietari, hanno forzato la porta d’ingresso della casa indipendente, mettendo tutte le stanze a soqquadro in cerca di qualcosa di prezioso da rubare. Non hanno trovato soldi in contanti né gioielli d’oro, accontentandosi di portare via un orologio da uomo, peraltro di modesto valore economico. Solo al rientro a casa per pranzo i proprietari si sono accorti di essere stati derubati e hanno chiamato i carabinieri, intervenuti quindi sul posto per il sopralluogo con cui hanno dato avvio agli accertamenti sul furto in abitazione.

