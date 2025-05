Le immagini aeree del Pavese creano il puzzle del paesaggio

Imparare a conoscere il territorio del Pavese divertendosi. È il progetto educativo “Volando con un puzzle“: iniziativa formativa e creativa di geografia locale voluta dalla Fondazione Monte di Lombardia e rivolta agli alunni dai 6 ai 10 anni per avvicinarli alla conoscenza del territorio in modo coinvolgente, stimolando curiosità, spirito d’osservazione e senso di appartenenza con un approccio esperienziale e interattivo. L’idea sarà proposta dalla prossima settimana alle scuole, che potranno incominciare a divertirsi: immagini aeree reali offriranno un’affascinante visione dall’alto dei paesaggi, trasformando ogni scorcio nel tassello di un grande puzzle geografico. Alla base dell’iniziativa la collaborazione con il fotografo pavese Flavio Chiesa, che ha realizzato una raccolta di immagini dall’alto dei diversi comuni della provincia costruendo una sorta di puzzle visivo. Ogni immagine diventa spunto per laboratori didattici, attività creative e momenti di confronto in classe, favorendo un apprendimento dinamico e valorizzando il patrimonio paesaggistico locale.