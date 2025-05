Praticare sport e socializzare. Tre playground in stile Usa

In altri Paesi, e non solo negli Usa che sono l’esempio più eclatante, rappresentano l’occasione per praticare sport e socializzare. Sono i cosiddetti “playground“, i campi all’aperto che un bando ministeriale cui il Comune di Vigevano ha aderito intende promuovere col titolo “Sport Illumina“. Si tratta di un progetto voluto dal ministero dello Sport e dei Giovani, che ne curerà progettazione e realizzazione già nel 2025. Si tratta di aree con diverse funzionalità per ospitare attività sportive e ricreative. Le indicazioni dicono che dovranno sorgere in aree periferiche e di degrado sociale, proprio per incrementarne l’impatto. Vigevano potrebbe ottenere un finanziamento di 200mila euro per tre aree già individuate dall’Amministrazione guidata dal vicesindaco Marzia Segù. Sono superfici che già rientrano nel patrimonio pubblico con dimensioni non inferiori ai 300 metri quadrati e facilmente accessibili: si trovano in nelle vie Ippocrate, Trilussa e Magnanina. Lì potrebbero sorgere le aree per la pratica dello sport e l’aggregazione giovanile che concorrano all’obiettivo principale del progetto e anche alla valorizzazione delle aree stesse, gestite e manutenute dal Comune nonchè accessibili gratuitamente.

U.Z.