Tecnologia oltre i confini. Un portale per le startup rivoluzionerà i microchip

Un portale unico che fornisce alle startup, alle piccole e medie imprese e ai gruppi di ricerca un accesso senza soluzione di continuità a strumenti avanzati di progettazione di semiconduttori, formazione di esperti e finanziamenti dedicati. Unendo i migliori talenti d’Europa, è nata una piattaforma che democratizzerà la progettazione di chip e accelererà l’innovazione in tutto il continente. Protagonista una coalizione di dodici istituzioni europee di primo piano, tra cui la Fondazione Chips-It (che ha sede a Pavia e come membro del Cda il rettore dell’Ateneo Francesco Svelto) scelta nell’ambito dell’European Chips Act per lanciare e coordinare la EU Chip Design Platform. Il consorzio prevede di accogliere la prima batteria di startup e Pmi entro l’inizio del 2026.

Oltre alle risorse tecniche, i partecipanti beneficeranno di un robusto programma di accelerazione: servizi d’incubazione, mentorship individuale e aiuti finanziari mirati per trasformare le idee pionieristiche in microchip pronti per il lancio sul mercato. I semiconduttori alimentano ogni aspetto della vita moderna, dai nostri smartphone ai dispositivi medici salvavita, e l’EU Chips Act sottolinea l’impegno dell’Europa a incrementare la propria quota del mercato globale. La Fondazione Chips-It, Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttori, inaugurata il 3 novembre 2023 all’Unipv, definirà i criteri di ammissibilità degli utenti, svilupperà materiale formativo su misura, gestirà le attività di supporto agli utenti e coordinerà i percorsi di incubazione e accelerazione delle startup.

Lavorando di concerto con i partner del Consorzio, la Fondazione Chips-It farà in modo che i gruppi di ricerca emergenti e le startup ambiziose possano navigare nella piattaforma sfruttando l’intera gamma di servizi. "Questa piattaforma segna un momento cruciale per il design dei semiconduttori in Europa – spiega Carlo Reita, direttore della Fondazione Chips-IT – Riunendo competenze diverse e strumenti all’avanguardia mettiamo in grado la prossima generazione di innovatori di spingersi oltre i confini della tecnologia. La nostra visione è quella di promuovere un ecosistema dinamico dove la creatività prospera e le idee innovative si evolvono in soluzioni tangibili che portano benefici alla società".