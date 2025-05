Rabbia sulla via della discarica: 80 auto in coda

MEZZANINO (Pavia) Una fattura e qualche documento hanno tradito chi ha abbandonato una quantità di rifiuti a pochi metri da dove il torrente Scuropasso si tuffa nel Po, a monte del Ponte della Becca. La scoperta era stata fatta dal sindaco Adriano Piras e dalla Protezione civile prima dell’esondazione del fiume. "Effettuando un controllo nelle campagne del Parco del Ticino – racconta Piras – ci siamo trovati di fronte la montagna di rifiuti". Le piogge di metà aprile hanno impedito la bonifica, poi il fiume è esondato e quegli scarti di lavorazioni edili sono finiti sparsi per le campagne. Quando le acque si sono ritirate, un controllo ha svelato una fattura e altri documenti che portano ai responsabili. "Una volta ultimate le indagini, convocheremo la persona di cui abbiamo il nominativo. Ci sono gli estremi per una denuncia per inquinamento ambientale nei confronti dell’impresa edile indicata sui documenti". Tanta rabbia invece venerdì a Pavia: sulla strada per la discarica di Montebellino nel pomeriggio oltre 80 auto in coda (nella foto). M.M.