Voghera, furto al bar di via Tortona: rubati soldi del fondo cassa e del cambia monete

Voghera (Pavia), 8 gennaio 2025 - Hanno puntato ai contanti, rubando sia le banconote lasciate come fondo cassa che i soldi contenuti nell'apparecchio cambia monete.

I ladri sono entrati in azione in un bar in via Tortona a Voghera nella tarda serata di lunedì 6 gennaio, ma il furto è stato poi denunciato il giorno successivo ai carabinieri, che hanno avviato le indagini sull’accaduto per cercare di individuare i responsabili.

Non si è trattato di una spaccata, con le vetrate infrante come in tanti precedenti casi proprio ai danni di bar e altre tipologie di esercizi commerciali.

In questo caso i malviventi hanno invece forzato una porta d'ingresso, sempre con l'obiettivo di introdursi nel locale per rubare. Oltre ai soldi del fondo cassa, hanno portato via anche il contenuto del cambia monete, apparecchio presente nei bar che hanno anche slot-machine.

L'entità complessiva del bottino è ancora in corso di quantificazione, all'esito dei conteggi più che altro di quello che c'era proprio nel cambiamonete, perché le banconote del fondo cassa erano invece poche. Ma al valore dei soldi rubati si aggiungono come sempre i danni lasciati dai ladri, sia per l'effrazione dell'ingresso che per il cambia monete forzato.