Pavia, vandali alla scuola primaria Carducci di corso Cavour: vendetta di uno studente?

Pavia, 8 gennaio 2025 - Alla ripresa delle lezioni dopo la lunga chiusura per le vacanze di Natale e d'inizio anno, è stata trovata una finestra infranta. Non rotta per un'intrusione, ma con il vetro spaccato probabilmente da un sasso lanciato dalla strada.

Un atto vandalico, ai danni della scuola primaria Carducci in corso Cavour a Pavia, denunciato ai carabinieri ieri, martedì 7 gennaio. Forse una sorta di vendetta da parte di qualche ex scolaro, oppure più banalmente un gesto non mirato ma con obiettivo casuale da parte di un vandalo che, percorrendo il centro storico pavese, ha solo deciso di fare qualche danno. Anche se in zona non mancano impianti di videosorveglianza, sembra improbabile che il gesto vandalico possa essere stato ripreso e registrato, anche per il lungo arco temporale nel quale potrebbe essere stato effettuato, di certo in orario serale o notturno, approfittando dell'oscurità e delle strade vuote.

In ogni caso la denuncia presentata dal responsabile della struttura scolastica ha fatto avviare le indagini dei carabinieri, per il danneggiamento di un bene pubblico. In questo caso non si è infatti trattato di un furto o di un tentativo, come in altri precedenti episodi in cui venivano presi di mira i distributori automatici di bavande e snack o le dotazioni scolastiche come tablet e computer.