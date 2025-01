Corteolona, auto a fuoco nella notte: ipotesi incendio doloso

Corteolona e Genzone (Pavia), 8 gennaio 2025 - Un'auto a fuoco, per cause probabilmente dolose. E' successo nella notte nel comune di Corteolona e Genzone, in via De Mille, zona di villette ai margini del centro abitato di Corteolona, nella Bassa Pavese. Ad essere avvolta dalle fiamme, una Bmw modello 730 con targa romena, in uso a un uomo originario proprio della Romania, ma che da tempo abita nelle immediate vicinanze della strada dove era stata lasciata parcheggiata l'automobile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma come sempre accade in simili circostanze l'incendio ha distrutto completamente la vettura. Il rogo è stato comunque isolato e non ha fatto altri danni alle abitazioni vicine. Devono ancora essere terminati gli accertamenti degli stessi vigili del fuoco, ma dai primi riscontri sembrerebbe poco probabile l'incendio per causa accidentale.

Del caso si stanno infatti occupando anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, con l'ipotesi di un rogo appiccato volontariamente, dunque doloso. Al momento, con gli accertamenti ancora da ultimare, le indagini procedono nel massimo riserbo anche a tutela dell'eventuale vittima, se verrà confermata la causa dolosa di un gesto mirato ai suoi danni, per un movente che resta ancora da chiarire.