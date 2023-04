Voghera, donna di 53enne cade dal balcone: viva per miracolo

Voghera (Pavia), 25 aprile 2023 - Caduta dal balcone, donna 53enne è stata portata in ospedale. Ambulanza e carabinieri sono intervenuti ieri sera in via Angelo Montagna a Voghera, nel quartiere periferico Medassino, zona a Est della città iriense verso il casello della A21. Esclusa l'ipotesi di un gesto volontario, i militari della Compagnia di Voghera, sul posto con una pattuglia del Radiomobile, hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità, anche se al momento l'episodio viene considerato una caduta accidentale.

Si sarebbe quindi trattato di un incidente domestico per la donna, 53enne italiana nata a Voghera, che peraltro soffrirebbe di una patologia psichica, ma senza depressione o tendenze suicide. Era sul balcone dell'appartamento nel quale abita, riferito al secondo dei cinque piani della palazzina, forse si è solo sporta troppo dalla ringhiera, per motivi ancora da chiarire, perdendo l'equilibrio e precipitando al suolo, da un'altezza comunque contenuta, visto il piano non alto dell'abitazione. Ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, sottoposta ad accertamenti clinici per stabilire le conseguenze della caduta.