Precipita dal tetto della sua abitazione: volo fatale a pensionato

Un inciampo o un malore. Giancarlo Rizzi, 71 anni, ieri alle 13 era sul tetto della sua abitazione per svolgere alcuni lavori di manutenzione, quando è precipitato, morendo sul colpo. L’incidente potrebbe essere stato causato da una mossa accidentale, oppure da un malore che gli ha fatto perdere la stabilità. Ipotesi che in ogni caso non cambiano la natura accidentale di quanto è accaduto all’uomo nella sua abitazione di via Matteotti a Pognana Lario: i familiari hanno subito chiamato il 118, ma quando il medico è arrivato, l’uomo era già senza vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Como per ricostruire la dinamica della tragedia. Il magistrato di turno della Procura di Como, ha subito disposto la restituzione della salma ai familiari, non ritenendo che ci fosse necessità di ulteriori accertamenti.