Cani da salvare a Villanterio. La storia di Jola: tanti cuccioli, poi scopre il mondo e l’affetto

Villanterio, 21 agosto 2033 - Jola, oggi ha una nuova vita. Può trascorrere gli ultimi anni serenamente e in poco più di tre mesi è diventata fedelissima alla sua nuova 'mamma', da cui è inseparabile. Per 10 anni, però, ha vissuto nell'allevamento di Villanterio, in provincia di Pavia, dove ha partorito così tanti cuccioli da essere rimasta 'segnata' nel corpo. Le anche infatti risentono del peso di tante gravidanze, oltre che dell'età. É un destino comune per molti animali di razza negli allevamenti, compresi quelli canini. Vengono fatti riprodurre proprio per avere cuccioli 'certificati' da porre in vendita.

Allevata per riproduzione e vendita

Jola è stata nutrita e accudita ma non ha mai conosciuto altro ambiente al di fuori del suo box, come molti animali chiusi nei canili, né ha avuto una famiglia 'umana' in grado di darle affetto. Tra gli 'amici degli animali' la notizia che l'allevamento di Villanterio, dove vivono attualmente 88 cani in cerca di adozione, fosse in difficoltà, era giunta da tempo. E Benedetta, che preferisce raccontare la sua storia senza essere identificata, è tra coloro a cui era giunto il tam tam.

“Il mio secondo cane? Anziano”

"Ho saputo che c'era un'emergenza a Villanterio e ho compiuto un passo che stavo maturando da tempo, ossia prendere un secondo cane, anziano, per dedicargli cure negli ultimi anni della sua vita, affinché non rimanesse solo e senza affetto in un canile – racconta Benedetta -. Pur vivendo in un appartamento e avendo già adottato anni fa una simil pastore belga in un canile di Roma ero alla ricerca di un cagnolino possibilmente piccolo per motivi di spazio. Ho anche 4 gatti”.

Jola alla scoperta del mondo

"Tramite conoscenze sono arrivata al canile – allevamento di Villanterio dove ho trovato una piccola chihuahua di 10 anni che è stata usata per tanti anni come fattrice. È dolcissima e felice di scoprire ogni giorno com'è il mondo fuori dalle sbarre; sono convinta che tutti i cani dei canili abbiano diritto ad una seconda possibilità. Al canile di Villanterio ci sono tantissimi cani di razza e non aspettano altro che arrivi la famiglia che si prenderà cura di loro", conclude Benedetta.

Sos 88 cani di razza da adottare

L'allevamento per diversi motivi dovrà chiudere entro settembre e in questi giorni ci sono stati vari appelli per trovare una casa ai suoi 88 ospiti, tra cui diversi cani di razza: Volpini italiani, Jack Russel, Pinscher.