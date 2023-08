Allevamento chiude a Villanterio: si cercano famiglie per 88 cani

Villanterio, 17 agosto 2023 – E’ scattata la gara di solidarietà per dare un futuro a 88 cani ospiti dell’allevamento e pensione di Villanterio. A fine settembre la struttura dovrà chiudere, di conseguenza prima di quel momento si dovrà trovare una famiglia per gli animali, alcuni dei quali sono di razza mentre altri erano stati portati in pensione e poi “dimenticati”. L’appello è stato lanciato sui social e da settimane i volontari e le guardie zoofile di Oipa stanno aiutando il proprietario che dopo il Covid, ha avuto dei problemi di salute. In collaborazione con l'Ats veterinaria di Pavia, una decina di persone nel tempo libero stanno provvedendo alla bonifica della struttura. Con attrezzi da giardinaggio ripuliscono le aree di sgambamento recintate dove poter liberare i cani che da tempo non escono dai loro box e, in alcuni casi, non sono più abituati a farlo. “Se ci fosse qualcuno che sta pensando di adottare un cane – è l’appello lanciato sui social -potrebbe venire a dare un'occhiata a tanti bellissimi cani che aspettano una famiglia. Come ad esempio Birba, collie di 10 anni con un occhio malato, adottata da una coppia”. Se i cani non troveranno una sistemazione verranno ripartiti tra i 7.000 canili italiani per disposizione del giudice.