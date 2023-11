Elachem Vigevano: sul parquet con una maglia speciale per dire no alla violenza sulle donne

Vigevano, 20 novembre 2023 – Una divisa appositamente creata per dire no alla violenza sulle donne. La indosseranno i giocatori della Elachem Vigevano che domenica prossima affronteranno al palaElachem Cantù per il campionato di basket di serie A2. Ovviamente non si tratta di una data scelta a caso, perché proprio quel giorno in piazza Ducale si terrà l'evento Viva Vittoria Vigevano in sostegno del centro antiviolenza Kore che è attivo in città e in tutto il territorio lomellino. L'obiettivo è mantenere alta l'attenzione sul problema della violenza di genere e raccogliere fondi per il progetto Ada (Aiuto donne per l'autonomia)

La partnership

“La collaborazione con una società di basket maschile per noi è un punto di riferimento simbolico fondamentale per lanciare un messaggio forte in città – commenta Nicla Spezzati, presidentessa di Kore - sono degli uomini giovani, forti e sportivi a farsi carico di questa tematica e ad abbattere gli stereotipi di genere che permangono nella società in cui adesso viviamo. Con loro puntiamo a sensibilizzare il territorio perché lo sport ancor prima dei risultati è spazio di accoglienza delle diversità e può fare molto per le donne”.

“La divisa è stata prodotta dal nostro fornitore tecnico Rucker Park Milano che ha assecondato la nostra richiesta - spiega Sebastian Perini, presidente di Nuova Pallacanestro Vigevano - La nostra squadra indosserà contro Cantù un completo con scritte cento frasi contro la violenza sulle donne, utilizzando volutamente un tono grigio su bianco, in maniera tale che da distanza si legga esclusivamente un motivo, mentre da vicino si leggano le frasi. È il nostro modo, come società maschile sportiva, di affermare la nostra completa vicinanza a questa causa. Le maglie verranno poi messe all'asta e il ricavato verrà devoluto interamente a Kore”.