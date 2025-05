Furgone sfonda il passaggio a livello

È stato un pomeriggio di ritardi, quello di venerdì, lungo la linea ferroviaria Pavia-Vercelli a causa di un problema a un passaggio a livello. Ma non si è trattato, come non di rado accade, di un disservizio legato al cattivo funzionamento del dispositivo ma della conseguenza di un incidente. Un furgone che stava arrivando dalla zona del mercato è infatti andato a collidere con le barriere di via Palestro proprio quando si stavano abbassando.

Un azzardo che non ha avuto buon esito: il mezzo infatti non è riuscito a evitare l’impatto con una delle due barriere, che è rimasta danneggiata. E in casi come questo si è deve intervenire immediatamente. Il treno proveniente da Pavia e diretto a Vercelli, in transito proprio in quei minuti, è stato fatto passare a velocità ridotta e ha potuto transitare regolarmente ma i convogli successivi hanno viaggiato con ritardi nell’ordine di una ventina di minuti. I tecnici di RFI, che si occupano della gestione delle infrastrutture delle Ferrovie, hanno proceduto agli interventi di riparazione e soltanto nel corso del pomeriggio il traffico ha potuto riprendere regolarmente.

La linea in questione è una delle tante che collegano la provincia di Pavia a quelle confinanti del Piemonte e che vengono utilizzate da lavoratori e studenti che gravitano in quella zona, spesso principale alternativa a quella di Milano.

U.Z.