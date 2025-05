Vigevano, la Croce Rossa in città. Novantacinque anni di storia e impegno

Una mostra per celebrare i 95 anni di attività della Croce Rossa di Vigevano. Si svolgerà dal 15 al 18 e dal 22 al 25 maggio nella Strada Sotterranea del Castello, nella quale verrà allestita una mostra di cimeli e documenti mentre nella settimana tra il 5 e l’11 maggio la bandiera della Croce Rossa sarà esposta all’esterno del palazzo comunale. L’iniziativa non sarà l’unica: in quei giorni si festeggia anche un’altra ricorrenza, quella degli 80 anni dell’Informatore Vigevanese, lo storico settimanale della città. Anche in questo caso verranno esposti documenti storici, alcuni dei quali ritrovati da poco e ancora oggetto di studio e si ripercorrerà, anche al videodocumentario realizzato da Bruno Ansani e Xawa Vella, la storia del giornale con la sua evoluzione sino all’era digitale. Il suo fondatore, Carlo Natale, è stato tra l’altro il presidente del Comitato della Croce Rossa di Vigevano dal 1948 al 1969, oltre che il fondatore del Circolo culturale Amici dell’Arte e, nel 1951, della clinica "Beato Matteo".

U.Z.