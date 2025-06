Scoperto servizio di droga a domicilio tra Milano e Como: un arresto, indagini sulla rete di spaccio

Milano – Faceva la spola tra Milano e Como consegnando cocaina a domicilio. Con queste accuse la polizia di Como ha arrestato Omar Achabe, un cittadino marocchino di 32 anni, sorpreso con 40 grammi di cocaina già suddivisa in 46 dosi pronte per la vendita. L’operazione è avvenuta a Tavernerio, nella provincia comasca, dove gli agenti della squadra mobile lo hanno fermato mentre si trovava in auto.

La droga era accuratamente confezionata e contenuta in due vasetti di plastica: un sistema che secondo gli investigatori conferma l’attività di spaccio organizzata dell’uomo. Achabe, che non ha un lavoro regolare ma possiede un permesso di soggiorno in regola, gestiva un servizio di consegna a domicilio spostandosi tra le province di Milano e Como.

Il suo territorio di azione includeva principalmente i comuni della cintura urbana comasca e della zona dell'Erbese. Le consegne avvenivano su appuntamento, secondo accordi presi in precedenza con i clienti, ma i dettagli di questo sistema sono ancora al vaglio degli inquirenti.

L’uomo risulta “dimorante” a Milano pur non avendo una residenza fissa, aveva già diversi precedenti penali. Le indagini proseguono per ricostruire la sua rete di spaccio e identificare eventuali complici o clienti abituali.