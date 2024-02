Vidigulfo, ladri in casa: non trovano oro, rubano due giubbotti di marca

Vidigulfo (Pavia), 13 febbraio 2024 - Non hanno trovato oro, ma hanno portato via due giubbotti di marca. I ladri sono entrati in azione in via Puccini a Vidigulfo nell'arco della giornata di ieri, lunedì 12 febbraio, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, usciti di prima mattina e rientrati nel tardo pomeriggio, quando hanno trovato l'abitazione completamente messa a soqquadro. Gli ignoti malviventi erano entrati forzando la porta finestra del soggiorno e hanno messo sottosopra tutte le stanze, in cerca di qualcosa di prezioso da rubare, rovesciando e svuotando tutti i cassetti, ma senza trovare gioielli d'oro, che rappresentano il bottino solitamente cercato nei furti in abitazioni. Hanno però rubato due giacconi di marca, accontentandosi così di un'anomala refurtiva di capi d'abbigliamento, ma lasciando anche danni nell'appartamento, tra la porta finestra forzata e gli arredi devastati, oltre al disagio del caos trovato dai padroni di casa al rientro dopo una giornata al lavoro. Sul posto sono intervenuti per un sopralluogo i carabinieri della Stazione di Landriano, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini sul furto, nel sempre difficile tentativo di risalire ai responsabili, già lontani quando il colpo è stato scoperto.