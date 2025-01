Vidigulfo, ladri di notte in farmacia: rubati soldi del fondo cassa e spazzolini elettrici

Vidigulfo (Pavia), 12 gennaio 2025 - Furti in farmacia e in abitazioni. Ignoti ladri sono entrati in azione nella notte a Vidigulfo, ai danni della farmacia in via Aldo Moro. Erano circa le 4.30 di oggi, domenica 12 gennaio, quando è scattato l'allarme per l'effrazione di una finestra laterale, attraverso la quale i malviventi si sono introdotti nella farmacia. Hanno quindi dovuto agire in fretta, per riuscire a fuggire prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, portando comunque a termine il furto: hanno rubato circa 500 euro in contanti lasciati come fondo cassa e preso anche alcuni prodotti in vendita, non farmaci, ma spazzolini elettrici e dispositivi similari, per un valore complesivo ancora da quantificare all'esito dell'inventario in corso. Sempre a Vidigulfo, ma in un'abitazione, in via Ciro Menotti, nella mattinata di ieri, sabato 11 gennaio, approfittando della breve assenza dei proprietari fra le 10 e le 12, altri ladri hanno forzato la porta finestra della cucina. Messe tutte le stanze a soqquadro, hanno trovato e rubato circa 200 euro in contanti, portando via anche un costoso aspirapolvere di una nota marca. Per entrambi i furti hanno effettuato sopralluoghi i carabinieri della Stazione di Siziano, della Compagnia di Pavia. Anche a Vigevano, in via Aguzzafame, altri ladri hanno rubato invece nelle cantine di un palazzo, nella notte tra venerdì e ieri: hanno forzato 3 porte e dagli altrettanti ripostigli hanno portato via bottiglie di vino e scatolame di alimenti. Il furto è stato scoperto nella giornata successiva e denunciato ai carabinieri di Vigevano.