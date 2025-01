Ladri in due abitazioni: rubati bigiotteria, orologio e un telefonino

Ancora ladri in azione in due località della provincia di Pavia. A Landriano i soliti ignoti hanno preso di mira una casa indipendente di via XXV aprile. Tra le 19 e le 20 di giovedì hanno forzato una porta a finestra della sala sul retro dell’abitazione e, una volta entrati, hanno rovistato ovunque finché non hanno trovato un telefono e un orologio da uomo non di ingente valore, che hanno portato via. Una volta rientrati i proprietari hanno chiamato i carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti.

Sempre giovedì, ma tra le 13 e le 20 i ladri hanno colpito anche una casa indipendente di via XXIV maggio a Robbio. In questo caso, dopo aver forzato la porta d’ingresso, i malviventi sono entrati e, forse perché disturbati, hanno messo a soqquadro solo la camera da letto. Dopo aver arraffato diversi oggetti di bigiotteria, sono scappati. Quando i proprietari sono rientrati verso le 20 hanno scoperto il furto e chiamato i carabinieri. Ora saranno esaminate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per avere indizi utili a risalire ai responsabili.

M.M.