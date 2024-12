Al rientro trovano casa devastata. Bottino magro, danni ingenti

Sono rientrati a casa nella serata di venerdì, verso le 20, e hanno trovato l’abitazione messa completamente sottosopra. Erano usciti nel primo pomeriggio, verso le 14, e i ladri hanno approfittato della loro assenza per mettere a segno il furto. I proprietari, appena scoperto l’accaduto, hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Landriano, della Compagnia di Pavia, che con il sopralluogo hanno avviato indagini sull’accaduto. Per introdursi nell’abitazione, in via Rovati a Vidigulfo, i ladri hanno forzato la porta finestra della sala, sul retro rispetto all’ingresso principale. I malviventi hanno messo tutte le stanze a soqquadro per cercare qualcosa di prezioso da rubare. E avrebbero trovato e portato via, in base alle prime indicazioni fornite dalle vittime del furto, 3 anelli d’oro, per un valore non quantificato ma non particolarmente ingente, di certo sproporzionato rispetto alla devastazione lasciata. S.Z.