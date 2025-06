Militare accusato di corruzione. Perizia sulla villa

Una perizia sulla villa di San Genesio che, secondo le accuse mosse nel contesto dell’inchiesta Clean 2 su un presunto giro di corruzione, l’imprenditore Carlo Boiocchi avrebbe venduto a prezzo inferiore a quello di mercato al carabiniere Antonio Scoppetta (foto), in cambio di favoritismi nei controlli in cantiere. La richiesta è stata avanzata ieri in udienza preliminare, presieduta dalla giudice Daniela Garlaschelli, dalla difesa di Scoppetta, assistito dall’avvocato Gianluigi Tizzoni, in quanto l’indagato ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato a tale perizia. L’esame è stato affidato a un architetto che dovrà quindi esprimersi sul reale valore dell’immobile. Boiocchi invece, assistito dall’avvocata Orietta Stella, ha chiesto la messa alla prova in una biblioteca di un comune della provincia di Pavia. Boiocchi è accusato di induzione a dare o ricevere utilità, mentre Scoppetta di corruzione e stalking. L’udienza è stata rinviata al 22 luglio per la valutazione della perizia e la discussione. I percorsi giudiziari di Scoppetta e Boiocchi sono stati separati, date le differenti scelte processuali, da quelle degli altri due indagati nella stessa inchiesta, cioè il carabiniere in congedo Maurizio Pappalardo e il carabiniere del Nucleo ispettorato del lavoro Daniele Ziri, che stanno affrontando il dibattimento. La prossima udienza per loro sarà il 10 luglio, in attesa della decisione della Cassazione sulla richiesta, presentata da Pappalardo, di spostare il processo in altra provincia ritenendo a Pavia non ci sia la serenità necessaria. Ieri ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile un uomo che sostiene di esser stato vittima di stalking anch’egli, come l’ex compagna di Pappalardo che avrebbe subito atti persecutori di cui sono accusati lo stesso Pappalardo e Scoppetta. Nicoletta Pisanu