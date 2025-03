Trovato l’anziano scomparso da giorni. Vagava spaesato

Si era allontanato da pochi giorni dalla sua casa di Bereguardo e di lui si era persa ogni traccia. Gli agenti della Polizia locale di Vigevano hanno ritrovato il novantadueenne nelle campagne dell’estrema periferia cittadina, nella zona dei Ronchi, alla frazione Sforzesca, in seguito alla segnalazione pervenuta da un passante che lo aveva incrociato in evidente stato confusionale. È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì. Quando gli agenti del Comando di via San Giacomo sono arrivati sul posto, hanno trovato l’anziano del tutto spaesato. Alla loro domanda non ha saputo spiegare come sia riuscito dal centro, dove abita, ad arrivare sin lì rivelando però di essere un assiduo cliente di un bar di Parasacco. Probabilmente si è mosso seguendo il corso del Ticino, ma non è chiaro se qualcuno lo abbia aiutato o gli abbia offerto riparo. Gli agenti hanno chiesto l’intervento del personale del 118 e contattato i titolari del bar del piccolo centro lomellino prossimo al corso del fiume per andarlo a prendere. Un’operazione che però non è potuta avvenire subito visto che, in considerazione dell’età e della disavventura, per l’anziano è stato necessario il trasporto al Pronto soccorso per essere sottoposto agli accertamenti del caso.

Umberto Zanichelli