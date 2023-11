Trivolzio, padre e figlio azzannati in strada da un cane di grossa taglia

Trivolzio (Pavia), 26 novembre 2023 - Li ha aggrediti per strada e azzannati entrambi alle gambe. Un cane, di grossa taglia, è sfuggito al controllo della sua proprietaria, che lo stava portando fuori come sempre, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 25 novembre, verso le 18.

I due malcapitati, padre e figlio rispettivamente di 58 e 27 anni, erano in via Beri a Trivolzio quando sono stati inspiegabilmente aggrediti dall'animale, che ha lasciato sulle gambe di entrambi ferite non particolarmente gravi ma per le quali è stato comunque necessario trasportare i due, con l'ambulanza in codice verde, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato accertamenti sull'accaduto, in attesa che le vittime sporgessero querele di parte.

Un episodio che ha avuto conseguenze per fortuna limitate e non gravissime, ma che non può non destare preoccupazione dopo quello che era successo solo 5 settimane prima, sabato 21 ottobre, alla frazione Ghiaie del comune di Corana, dove l'86enne Enrica Bensi è morta per le tragiche conseguenze dell'aggressione di un pitbull.