Trans Noemi aggredita in piazzale stazione a Pavia, identificato e denunciato 50enne

Pavia, 19 novembre 2023 - E' accusato di lesioni personali, minaccia e danneggiamento. L'uomo, 50enne italiano, residente fuori dalla provincia di Pavia, è stato identificato dalla Digos come il presunto responsabile dell'aggressione "con condotta discriminatoria" avvenuta a fine settembre nel piazzale della stazione ferroviaria di Pavia, ai danni di Noemi, transessuale pavese.

La Questura di Pavia ha reso noto con comunicato stampa diramato oggi, domenica 19 novembre, che il 50enne è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pavia "al termine di una puntuale attività d'indagine". L'episodio risale a domenica 24 settembre, reso noto due giorni dopo dall'associazione Coming-Aut, della quale la vittima è una volontaria. Una discussione iniziata per motivi di viabilità nel sempre trafficato piazzale della stazione, ma che era degenerata in violenza, con la 38enne trans trascinata fuori dall'auto, con anche danneggiamento della maniglia, afferrata per il collo e pure presa a pugni, con tanto di insulti discriminatori.

"Di fondamentale importanza - spiega la nota della Questura - ai fini della ricostruzione degli eventi, sono stati la testimonianza ed il materiale fornito dalla parte offesa in fase di denuncia, nonché le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza dello scalo ferroviario". Proprio domani, lunedì 20 novembre, l'associazione pavese Coming-Aut, in occasione del Trangender Day of Remembrance, giornata mondiale in ricordo delle persone trans che hanno perso la vita a causa della violenza transfobica, ha organizzato un incontro, alle 18.30 nell'Aula '400 dell'Università di Pavia, dal titolo "Mia madre è trans. Racconti e sfide di genitorialità". E alle 22 al Caffè Teatro di corso Strada Nuova, momento di commemorazione pubblica con un candlelight.