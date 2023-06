Pavia, aggressione omofoba alla stazione. Giovane insultato per strada: “Ti ammazzo” / IL VIDEO

Pavia, 8 giugno 2023 – Aveva deciso di fare un giro a Pavia con il suo ragazzo e, una volta sceso alla stazione, è stato accolto da una valanga di insulti. “Gay di m.., guarda come ti ammazzo”, gli ha urlato un uomo inseguendo il giovane per tutto il piazzale della stazione ferroviaria di Pavia.

Il video postato dalla vittima su Instagram e Twitter con la scritta "Pride month”, è diventato virale. In pochissimo tempo ha superato le 3milla visualizzazioni. “A pochi giorni dal Pride, che si è svolto sabato – ha detto Davide Podavini, presidente di Coming-Aut Pavia – la città mostra una faccia omofoba e violenta. Due ragazzi sono stati violentemente insultati e inseguiti in stazione solo perché si tenevano per mano. Il video diffuso sui social è agghiacciante”.

Il presidente dell’associazione molto attiva sul territorio ha raccontato d’aver contattato immediatamente uno dei due ragazzi. "Siamo contenti che stiano bene – ha aggiunto Podavini – Abbiamo espresso la solidarietà e l'abbraccio della nostra comunità, e il supporto dei nostri sportelli sia dal punto di vista legale che di sostegno diretto. Il ragazzo è impressionato dall'indifferenza della gente che ha assistito a questa violenta aggressione”.

Nei circa due minuti girati con un cellulare, non passano inosservate tutte le persone in attesa del bus o in procinto di prendere un treno che guardano quanto sta accadendo senza proferire parola.