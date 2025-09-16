Tragedia in moto. Chiara in sella per una prova

(Pavia) Era ospite per cena a casa di amici a Zinasco, insieme a un’altra coppia di genitori conosciuti per i figli piccoli che frequentano la stessa scuola d’infanzia. E, in attesa che fosse pronta la cena, è salita sulla sella della moto del padrone di casa, portata come passeggera per un percorso di pochi chilometri, per provare la nuova Kawasaki, 650 di cilindrata. Lo schianto contro il guard-rail, poco prima delle 20 di sabato, a Sannazzaro de’ Burgondi lungo la Provinciale 193bis, ha trasformato la serata tra amici in tragedia. Si chiamava Chiara Zugnoni (foto), 36enne di Pavia, la vittima dell’incidente rilevato dai carabinieri di Voghera. La donna aveva lasciato la borsa coi documenti in casa degli amici a Zinasco e per l’identificazione è stato necessario attendere il riconoscimento da parte di parenti, triste formalità avvenuta ieri mattina. Il decesso era stato constatato sul posto dell’incidente sabato sera, dov’erano intervenuti i soccorsi sanitari in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco e ai militari che stanno procedendo con gli accertamenti. Nel violento impatto contro il guard-rail sono stati sbalzati dalla sella sia il 26enne di Zinasco che la passeggera, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il conducente è stato invece trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, in condizioni molto gravi, ma già domenica valutato fuori pericolo di vita. Oltre alle conseguenze fisiche dovrà poi affrontare anche quelle penali, per la morte della passeggera trasportata sulla sua moto, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale colposo, che gli verrà contestato al termine degli accertamenti di quello che sarebbe comunque un incidente autonomo, senza responsabilità di altri. S.Z.