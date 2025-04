Sul grande schermo debutta “L’Albero di Tesla“ . Girato interamente in città, con un’eccezione a Lodi

Giovedì alle 21 al Politeama “L’albero di Tesla“, film girato a Pavia e nell’Oltrepò sul celebre scienziato Nikola Tesla. Saranno presenti il regista Giorgio Magarò, anche sceneggiatore, e il cast composto da Luigi Cori, Inga Babenko, Chiara Vitti, Alessandro Baito, Francesco Mastrandrea, Martina Calzavacca, Alessandro Germani Antonio Ramaioli, Giovanni Cremonesi, Jordi Marchesotti, Francesco Menichella, Gabriele Zanoncelli e Paolo Duminuco. La storia, su musiche di Massimo e Vittorio Bendinelli coi costumi di Arianna Merlini, si svolge a Pavia nel 1924. Nikola Tesla arriva dagli Usa per confrontarsi con la giovane Rita Brunetti, autrice di studi sui campi magnetici che lo scienziato ritiene importanti per la sperimentazione del suo Teslascopio per comunicare con esseri provenienti da altri pianeti. Tutte pavesi le location, unica eccezione il cinema Fanfulla di Lodi.