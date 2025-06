Pavia, ragazzina di 14 anni rischia il coma etilico al Parco Leopardi

Pavia, 15 giugno 2025 - Le amiche e gli amici che erano con lei, tutti minorenni, si sono spaventati quando ha perso i sensi. E per fortuna hanno avuto la lucidità di chiamare subito i soccorsi sanitari.

Una ragazzina di soli 14 anni è stata trasportata con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, quasi in coma etilico. È successo verso le 23 di ieri, sabato 14 giugno. Il gruppetto di giovanissimi era al Parco Leopardi, alla periferia Nord-Est di Pavia, tra il quartiere Vallone e il rione Maestà.

L'intervento dell'ambulanza è avvenuto in via Gramsci, la strada che costeggia il lato Sud del Parco Leopardi. Sono stati subito avvisati i genitori, sia della 14enne che degli altri minori presenti.

Le condizioni della ragazzina si sono poi rivelate per fortuna meno gravi di quel che si era temuto inizialmente ed è stata trattenuta in osservazione al pronto soccorso il tempo necessario per farle smaltire le conseguenze di quella che è comunque stata una pesante intossicazione etilica. L'episodio è stato anche segnalato alle forze dell'ordine, come sempre quando c'è il coinvolgimento di un minore in simili emergenze sanitarie.

Non avendo bevuto in un bar, ma in un parco insieme ad amici tutti minorenni, non si configurano responsabilità penali per somministrazione di alcolici a minori. Ma le forze dell'ordine, considerando le conseguenze che l'assunzione smodata di alcol ha provocato alla ragazzina, dovranno comunque cercare di verificare la provenienza degli alcolici, ovvero come i minorenni si siano procurati le bottiglie da portarsi al parco e se hanno avuto la complicità di un adulto o se invece le hanno magari sottratte di nascosto.

Non è certo la prima volta che accade, soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla fine dell'anno scolastico, con una serata fra amici che ha rischiato di trasformarsi in tragedia sottovalutando le conseguenze dell'abuso di alcolici.