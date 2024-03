Pavia, lupa intrappolata e presa a bastonate: individuato il presunto responsabile

Stradella (Pavia), 15 marzo 2024 – Sequestrati dai carabinieri forestali dei nuclei di Rivanazzano, Varzi e Zavattarello sette lacci metallici identici per tipologia a quello utilizzato per catturare e ferire una lupa.

La storia dell’animale aveva commosso perché era stata trovata il 22 febbraio intrappolata e abbandonata dopo essere stata percossa con violenza al capo e lasciata lì appesa agonizzante.

Ieri nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di Pavia, i carabinieri hanno effettuato perquisizioni in tre siti di Stradella in località Peschiera/Colombetta esattamente dove era stato trovato l’esemplare ferito alla ricerca di tracce riconducibili al maltrattamento. E sono stati rinvenuti i lacci, uno dei quali posizionato per catturare altri animali. Al termine dell’attività una persona è stata denunciata per maltrattamenti e tentata uccisione di animali.

Intanto la lupa, nonostante le gravi lesioni, è riuscita a sopravvivere alle terribili sevizie e sta meglio, ma le percosse subite potrebbero lasciarle delle conseguenze permanenti.