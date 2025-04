Furto al Briko OK di Stradella. Ladri esperti sradicano e portano via a cassaforte in meno di cinque minuti

Stradella (Pavia), 14 aprile 2025 – Questa volta ce l'hanno fatta. Tutto in meno di cinque minuti. Ignoti malviventi hanno rubato la cassaforte al Briko OK in via Nazionale a Stradella. Erano le 4.15 di oggi, lunedì 14 aprile, quando è scattato l'allarme per l'intrusione, appena sono entrati forzando una porta d'emergenza sul retro. Nonostante la sirena dell'antifurto in funzione, sapendo di avere pochi minuti a disposizione prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, i tre o quattro uomini della banda si sono diretti verso gli uffici nei quali sono entrati facendo un buco nel muro.

Evidentemente ben attrezzati con arnesi del mestiere, hanno sradicato la cassaforte ancorata al pavimento e sono così riusciti a spostarla ancora chiusa con tutto il suo contenuto in contanti, ancora in fase di quantificazione ma dell'ordine delle migliaia di euro. Hanno quindi caricato la cassaforte sul furgone bianco lasciato vicino all'uscita di sicurezza forzata e sono fuggiti con il bottino.

Quando sul posto sono arrivati i carabinieri di Stradella, dei ladri non c'era più alcuna traccia. I militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza per le indagini avviate sul furto messo a segno. Di certo i malviventi erano a volto coperto per non essere riconoscibili, ma gli investigatori dell'Arma devono cercare nei filmati eventuali elementi che li possano mettere sulle tracce della banda.

La modalità del furto è identica a quello fallito nella nottata precedente a Pavia, ai danni del centro commerciale Carrefour sulla Vigentina, dove sono entrati sempre da una porta d'emergenza e si sono pure diretti negli uffici dove hanno ugualmente sradicato la cassaforte, che però in quel caso hanno poi abbandonato nella galleria commerciale, non riuscendo a fare in tempo a caricarla sul furgone, anche in quel caso bianco, sul quale sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri. Potrebbe trattarsi dunque della stessa banda, oppure di un'altra 'batteria' che utilizza le medesime modalità d'azione, forse più esperta vista la diversa conclusione dei due colpi.