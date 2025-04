Colpo al market. Il ladri fuggono con la cassaforte

CASTEGGIO (Pavia)Meno spettacolare del’incursione dal lucernario sul tetto e lasciando meno danni della spaccata con furgone usato come ariete. Hanno forzato una porta tagliafuoco sul retro i ladri entrati in azione nella notte tra sabato e domenica ai danni del punto vendita Lidl di Casteggio, in via Emilia. E hanno portato via la cassaforte, con l’intero contenuto in contanti, per un bottino che al momento non è stato ancora quantificato.

I carabinieri hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza, avviando le indagini per cercare di identificare i responsabili del colpo, riusciti ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce. Sono stati molto rapidi, con un’azione che pare messa a segno da una banda ben organizzata e anche attrezzata per il trasporto della pesante e ingobrante refurtiva. Erano almeno quattro o cinque persone per riucire in poco tempo a sradicare la cassaforte, senza perdere troppo tempo a cercare di aprirla, spostandola integralmente ancora chiusa e caricandola probabilmente su un furgone o comunque un mezzo abbastanza capiente. Sempre sulla via Emilia a Casteggio, era stato messo a segno un diverso colpo, ai danni del Carrefour Market, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre dello scorso anno, ma con spaccata, per un bottino sui 5mila euro. Più di recente, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo, a Broni, ai danni del supermercato Gulliver in via Montebello, i ladri si erano invece calati da un lucernario e avevano forzato la cassaforte, rubando circa 2mila euro in contanti.

Stefano Zanette