Pavia, cassaforte sradicata ma abbandonata: fallito furto al Carrefour sulla Vigentina

Pavia, 13 aprile 2025 - La cassaforte è stata sradicata dagli uffici, ma è poi stata abbandonata in mezzo alla galleria commerciale. I ladri sono riusciti a fuggire prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, ma senza portare a termine il colpo. E' successo verso le 4 di oggi, domenica 13 aprile 2025, al centro commerciale Carrefour di Pavia sulla Vigentina.

Una banda composta da tre o quattro persone, tutti incappucciati per non essere riconoscibili nelle immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, che sono state poi acquisite dai carabinieri che hanno avviato le indagini sul tentato furto. Erano arrivati e sono poi fuggiti a bordo di un furgone bianco. Sono entrati forzando una porta laterale con maniglione antipanico, facendo scattare l'allarme.

Sapevano di avere i minuti contati e hanno fatto in fretta a raggiungere gli uffici dove si trovava il loro obiettivo: la cassaforte. E sono riusciti a sradicarla dall'ancoraggio al pavimento per portarla via integramente con tutti i soldi contenuti. La stavano spostando, probabilmente facendo più fatica del previsto e mettendoci quindi più tempo di quello che avevano evidentemente calcolato di avere a disposizione per non essere sorpresi sul posto in flagranza di reato. Non è chiaro cosa sia andato storto, sta di fatto che all'arrivo dei carabinieri dei ladri non c'era più alcuna traccia, ma la cassaforte era stata abbandonata, ancora chiusa, con il furto che è quindi rimasto solo tentato.

Un colpo molto simile era invece riuscito giusto una settimana fa, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, ai danni di un altro supermercato, il punto vendita Lidl, ma in un'altra zona della provincia di Pavia, a Casteggio lungo la via Emilia. Anche in quel caso i ladri erano entrati forzano la porta tagliafuoco di un'uscita di emergenza e avevano sradicato la cassaforte negli uffici, riuscendo però a portarla via e a fuggire con il bottino.