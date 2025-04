Silvano Pietra, rapina in tabaccheria: titolare minacciato con coltello e costretto a consegnare tutti i soldi dell’incasso

Silvano Pietra (Pavia), 13 aprile 2025 - Rapinata la tabaccheria in via Umberto Primo a Silvano Pietra.

Erano circa le 17 di ieri, sabato 12 aprile, quando sono entrati due uomini, con i volti coperti da mascherine. All'interno c'era solo il titolare: probabilmente i rapinatori hanno aspettato ad agire in un momento in cui non ci fossero altri clienti. E lo hanno minacciato con un coltello, facendosi consegnare tutti i soldi dell'incasso, un migliaio di euro circa. La vittima non ha potuto neppure provare a reagire, sia per la superiorità numerica dei malviventi sia per la lama puntata a distanza ravvicinata. Non è rimasto per fortuna ferito, anche se comprensibilmente scosso per l'accaduto.

Un'azione fulminea, durata pochi istanti: appena ottenuto quello che volevano, i due sconosciuti, all'apparenza italiani, sono usciti e si sono allontanati a piedi. Forse avevano lasciato un'auto parcheggiata nelle vicinanze, ma non proprio fuori dalla tabaccheria, in modo da non essere visti da eventuali passanti o dallo stesso titolare, riuscendo così ad allontanarsi senza che nessuno potesse riferire la direzione della loro fuga.

Quando sono stati chiamati i carabinieri, dei rapinatori non c'era più alcuna traccia. I militari hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili.

Una rapina dalla modalità molto simile a quella messa a segno sempre di pomeriggio, lunedì 7 aprile, ancora in Oltrepò, ma a Barbianello, che da Silvano Pietra dista una trentina di chilometri circa. In quell'occasione, al bar San Giorgio, sempre due rapinatori armati di coltello avevano minacciato la coppia di coniugi titolari, fuggendo però con un magro bottino di solo un centinaio di euro circa. Al momento non ci sono elementi per ritenere che si possa trattare degli stessi rapinatori, anche per i due obiettivi in zone distanti dell'Oltrepò pavese. I carabinieri stanno comunque indagando sui due singoli episodi per cercare di individuare i responsabili.